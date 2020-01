Domenica Live, Floriana Secondi attacca Paola Caruso: "Mentre frequentavi Moreno Merlo stavi con un altro!" (VIDEO)

Di Marco Salaris domenica 26 gennaio 2020

Scontro infuocato a quattro, volano accuse fra ex e la vincitrice del GF3 rivela di una relazione 'extra'....

Durante una puntata di Pomeriggio cinque Paola Caruso ha litigato ferocemente con Floriana Secondi. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello si è scontrata lanciando una bomba "So cose gravi che ti dirò". Le due hanno chiamato in causa reciprocamente i loro ex fidanzati, rispettivamente Moreno Merlo, ex della Caruso e Daniele Pompili ex della Secondi.

Così le due protagoniste e i ragazzi di una vicenda già abbastanza intricata per i rapporti burrascosi si incrociano. Nemmeno il tempo di salutarsi che scattano immediatamente le accuse reciproce, sono subito scintille.

Daniele Pompili ritiene che tra Moreno e Floriana ci sia del tenero:



Si vedono da circa 1 mese. Vedrai come si fidanzeranno. Uno che si fa pagare le cene dalla sua donna (si riferisce a Paola Caruso) non è un uomo. Sei stata falsa con me Floriana! Tu e Moreno fate solo Business

Moreno Merlo ribatte sulle parole dell'ex della Secondi: "Non ci siamo assolutamente messi d'accordo io e Floriana, non stiamo insieme. Dato che si parla di baggianate ho portato un unicorno dato che siamo alle favole". I toni sono già abbastanza alti e lo scontro si infuoca a suon di : "Vergognati" e "Stai zitto"

Moreno rilancia: "Tu non conosci Paola Caruso" subito dopo è Floriana Secondi a prendere parola e rivelare quanto aveva promesso nel programma condotto da Barbara d'Urso qualora lei l'avesse invitata per un faccia a faccia diretto: "Paola Caruso non è una persona così seria e sincera perché lei mentre si frequentava con una persona, nel frattempo si vedeva con un altro. Se il papà di suo figlio ce l'ha con lei un motivo ci sarà".

L'euforica romana si rivolge direttamente all'ex bonas di Avanti un altro: "Per caso tu tre anni fa ti vedevi con un certo Christian che fa il calciatore?" la Caruso prende nota delle parole e smentisce quanto detto "Non so chi è", nel frattempo Floriana continua a sferrare colpi bassi "Ti comporti nei camerini in un modo e quando sei in tv sei un'altra" e afferma di aver visto i video che Moreno Merlo ha girato di nascosto alla Caruso: "Io non frequenterei mai una persona che bestemmia. Ad un battesimo hai spinto tua madre!"

Paola nega tutto "Ti prendi le tue responsabilità, mi stai diffamando". Il caos regna sovrano ed il chiarimento è solo un miraggio.