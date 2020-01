Daniele Pompili: età, Floriana Secondi, Instagram, chi è?

Di Sebastiano Cascone domenica 26 gennaio 2020

Vita, curiosità, gossip su Daniele Pompili

Daniele Pompili è nato il 14 maggio 1988 sotto il segno del Toro. Ha 31 anni. Ha origini calabresi, vive a Roma da tanti anni. Pesa 76 chili ed è alto 181 cm. Ha una zia suora. Si è laureato in Economia ed è stato assistente universitario.

E' modello, attore, personal trainer. Sui suoi social, ci sono molti scatti di alcuni shooting fotografici.

Frequenta una scuola di recitazione.

E' molto legato alla sua famiglia soprattutto alla mamma.

Ha tanti tatuaggi sparsi su tutto il corpo. Cura molto il proprio fisico. Segue un ferreo regime alimentare. Ha una passione per le auto soprattutto quelle sportive. La palestra e i viaggi sono tra gli hobby preferiti.

E' apparso in diverse trasmissioni Rai e Mediaset (come 'Ciao Darwin' e 'Domenica Live').

Il suo profilo Instagram @daniele_pompili_profilo3 conta oltre 13 mila followers.

E' balzato agli onori della cronaca gossippara come ex fidanzato di Floriana Secondi, ex vincitrice del 'Grande Fratello 3'. Tra i due, è in atto, una vera e propria battaglia mediatico - giudiziaria per far emergere la verità sul loro legame. Infatti, ad oggi, l'ex gieffina smentisce che ci sia stata una relazione e che, in passato, siano stati legati solo da un sentimento di pura amicizia.