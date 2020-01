Floriana Secondi: età, figlio, Instagram, fidanzato, chi è

Di Sebastiano Cascone domenica 26 gennaio 2020

Vita privata, curiosità, gossip Floriana Secondi

Floriana Secondi è nata a Roma il 5 maggio 1977 sotto il segno del Toro. Ha 42 anni. E' stata la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso. Nel 2004, ha preso parte anche a 'La Fattoria'.

Prima di diventare famosa, l'ex gieffina ha fatto anche la cameriera in ristoranti di lusso e lavorato come animatrice nei villaggi turistici. E' stata anche Barista. Ha venduto oggetti da lei prodotta come lanterne, litografie, piccolo mobilio da marina.

Non pratica sport, ma, spesso, si è cimentata con la danza del ventre.

Oggi, è opinionista tv nelle trasmissioni di Barbara d'Urso come 'Pomeriggio 5' e 'Domenica Live'.

E' alta 168 centimetri e pesa 55 chili.

Ha due fratellastri, Eleonora ed Enrico, nati da un nuovo matrimonio del padre. Con loro è in ottimi rapporti. In questi anni, ha cercato di recuperare anche un rapporto con sua madre. Ha vissuto, per molti anni, in orfanotrofio per permettere alla mamma di risolvere i suoi problemi con la droga.

La donna è stata sposata con Mirko Santin, dal quale ha avuto il figlio Domiziano. Poi, si sono rincorse le voci (mai chiarite) di un amore con il ballerino Daniele Pompili. Nel 2015, ha fatto coppia con un ballerino musulmano di dieci anni più giovane, Khaled Shaban. Ad oggi, si dichiara felicemente fidanzata. Ha un compagno da 5 anni.

Il suo profilo Instagram @floriana_secondi_real conta oltre 60 mila seguaci.