Luigi Mario Favoloso: chi è, età, Instagram, mamma, Nina Moric

Di Sebastiano Cascone domenica 26 gennaio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Luigi Mario Favoloso

Luigi Mario Favoloso è nato a Torre del Greco (Napoli) l'1 gennaio 1988 sotto il segno del Capricorno. Ha 32 anni. Vive a Milano. E' figlio di mamma Loredana Fiorentino e papà Michele. Ha una sorella Martina. I suoi genitori sono separati da diverso tempo. E' un esperto digital. E' un imprenditore che ha vissuto poco in Italia e molto in Svezia, titolare di una ditta di import/export di tessuti, è anche proprietario di un’agenzia di comunicazione.

E' alto 178 cm e pesa 73 kg.

Ha partecipato come concorrente alla quindicesima edizione del 'Grande Fratello'.

E' tifoso della Juventus.

E' un grande appassionato di moda.

Alle ultime elezioni è stato candidato con CasaPound.

E' balzato agli onori della cronaca gossippara per il suo lungo fidanzamento con la modella croata Nina Moric (più giovane di lui di 11 anni).

Recentemente ha fatto parlare di sé per la sua scomparsa quasi un mese fa. E' stato avvistato in Svizzera ed in Armenia. Oggi, 26 gennaio 2020, sarà ospite a 'Live Non è la d'Urso' per raccontare la sua verità ed un confronto con 5 temibili sfere.

Il suo profilo Instagram @lmfavolosofficial, reso privato dopo la misteriosa sparizione, conta oltre 128 mila followers.