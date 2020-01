Paola Barale: fidanzati, oggi, dichiarazioni, capelli

Di Marcello Filograsso domenica 26 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Paola Barale

Paola Barale sarà una delle ospiti della puntata di stasera di Live - Non è la d'Urso, l'appuntamento domenicale del prime time di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Conosciamola meglio.

Nata a Fossano in provincia di Cuneo il 28 aprile del 1967, dopo alcune brevi esperienze ne La tv delle ragazze di Serena Dandini, Domenica In e Odiens, diventa famosa come valletta ne La Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno dal 1988 al 1995. Tra le altre cose, ha affiancato Maurizio Costanzo dal 1996 al 2001 in Buona Domenica.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 1992 al 1995 Paola Barale è stata legata al conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia, per poi conoscere a La Sai L'Ultima? il ballerino Gianni Sperti, sposato tre anni più tardi. I due avrebbero divorziato in quanto lui voleva dei figli, mentre la showgirl voleva pensare alla carriera. Successivamente la Barale dal 2002 si innamora del modello israeliano Raz Degan, lasciandolo momentaneamente nel 2008 e definitivamente nel 2015. In questo caso a volersi sposare era lei.

La Barale, che ultimamente sta sfoggiando un taglio di capelli corti, ha recentemente chiarito una delle leggende metropolitane a La Confessione riguardante un presunto flirt con Maria De Filippi:



“Come è nata questa storia? Mi sono già fatta un’idea. Però sono una persona con un senso del pudore molto alto, non mi va di parlare di altre persone che non hanno mai avuto voglia di parlare di questo. All’inizio non capivo. Perché io non conosco bene la signora De Filippi. L’avrò vista sì e no 10 volte, ma solo in studio. Forse sono andata più volte con Maurizio a pranzo, per parlare di lavoro, ma mai a casa loro”.

Foto: account Instagram Paola Barale