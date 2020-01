Lucas Peracchi: chi è, altezza, tronista, Mercedesz Henger, moglie

Di Fabio Morasca domenica 26 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Lucas Peracchi.

Lucas Peracchi è un modello, personal trainer, insegnante di fitness e personaggio televisivo, nato a Castell'Arquato, paese in provincia di Piacenza, il 1° giugno 1986.

Lucas Peracchi ha raggiunto la popolarità televisiva grazie alla sua partecipazione, come tronista, a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. La sua esperienza sul trono più famoso della tv non ebbe un lieto fine poichè la redazione del programma scoprì un accordo, tra il tronista e la corteggiatrice Giulia Carnevali, concordato al fine di allungare il più possibile la loro partecipazione al programma. Lucas Peracchi abbandonò il programma dopo essersi scusato pubblicamente in studio.

Dal 2018, Lucas Peracchi è fidanzato con Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi, ex concorrente de L'Isola dei Famosi 11. Nel 2019, la coppia ha affrontato e superato una crisi.

Negli ultimi mesi, però, Eva Henger ha accusato pubblicamente l'ex tronista di averla insultata e di aver tenuto comportamenti violenti ai danni di Mercedesz, aggiungendo che la figlia ha deciso di tagliare i ponti con la famiglia a causa sua.

Lucas Peracchi ha respinto nettamente queste accuse durante alcune interviste rilasciate a Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso.

Un tentativo di chiarimento dal vivo, tra Eva Henger e Lucas Peracchi, è avvenuto durante una puntata di Live - Non è la D'Urso. Tra i due, c'è stato solamente un freddo abbraccio.

Nell'ultima puntata del 2019 di Domenica Live, Lucas Peracchi ha organizzato una sorpresa per la fidanzata Mercedesz.

Lucas Peracchi ha un matrimonio finito alle spalle.

Nel 2016, infatti, l'ex tronista ha sposato Silvia Corrias, dopo circa quattro mesi di fidanzamento. Circa un anno dopo, però, la coppia ha deciso di separarsi a causa di incompatibilità caratteriali.

Lucas Peracchi è alto un metro e 84.

L'ex tronista ha anche avuto un flirt anche con Paola Caruso e ha preso parte al programma televisivo di Rai 2, Detto Fatto.