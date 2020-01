Uomini e Donne, Giovanna Abate è la nuova tronista

Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice di Giulio Raselli, il tronista che ha terminato il proprio percorso nel programma condotto da Maria De Filippi lunedì scorso, con la scelta di Giulia D'Urso, ha iniziato la propria avventura come tronista durante la registrazione delle nuove puntate che si è tenuta oggi, sabato 25 gennaio 2020.

La registrazione, stando alle anticipazioni pubblicate sul sito Vicolo delle News, è iniziata con le immagini della scelta di Giulio e con le immagini inedite post-scelta di Giovanna Abate, in lacrime, per il mancato lieto fine.

Dopo qualche giorno, la produzione di Uomini e Donne le ha organizzato una sorpresa, richiamandola in studio con una scusa e offrendole il posto come tronista. Giovanna Abate ha detto di sì.

Tra i suoi primissimi corteggiatori, Giovanna ha trovato Francesco, un ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, subito eliminato, e Sammy, un ex tentatore di Temptation Island, ex tentatore di Cristina Incorvaia.

Giovanna Abate ha 25 anni e proviene da Roma, la sua famiglia ha origini napoletane e lavora nell'amministrazione del negozio di vestiti di proprietà della madre.

In un'intervista concessa al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Giovanna Abate ha parlato del suo rapporto con l'amore e del suo carattere che l'ha portata a scontrarsi spesso, come abbiamo visto, con Giulio:

Credo che l’amore sia qualcosa di talmente irrazionale che potrebbe trasformarmi in chiunque. L’unica certezza è che so quanto posso dare e quanto cuore ci metto nelle cose. Il mio carattere mi ha sempre esposta ad attacchi o confronti con l'esterno. Quando faccio qualcosa, sono sicura delle mie azioni, perciò non mi spaventano le critiche. Anzi, vivo tutto questo come un'opportunità per farmi capire. Mi piace trasformare gli scontri in confronti costruttivi. Non mi sento finta e non posso permettere a nessuno di dirlo.