Benji Mascolo: età, fidanzata, Fede, vita privata

Di Claudia Cabrini domenica 26 gennaio 2020

Tutto ciò che c'è da sapere su Benjamin Mascolo

I più lo ricorderanno con il nome d'arte Benji, soprattutto da quando ha deciso di formare in coppia con Federico Rossi il duo Benji e Fede. Il suo vero nome, però, sarebbe un altro. Si chiama infatti Benjamin Mascolo uno degli idoli indiscussi delle adolescenti degli ultimi anni.

Nato a Modena il 20 giugno 1993 da papà Alfonso, italiano, e da mamma Jocelyn, australiana, Benjamin non è figlio unico. In famiglia sono in quattro, e il secondogenito, suo fratello, si chiama Alexander. Fin da piccolini Benjamin e Alexander hanno girato il mondo con la loro famiglia. Anche per questo, Benji ha studiato in Australia per tutto il periodo delle scuole superiori, diplomandosi al Rosny College di Hobart.

Incredibile ma vero, è proprio da là che Benji ha potuto conoscere Federico Rossi, tramite chat, scoprendo così che anche Fede fosse nato a Modena (i due erano praticamente vicini di casa ma senza esserne mai venuti a conoscenza).

Per loro, tutto incomincia il 20 dicembre 2010, alle ore 20:05, quando per puro caso si conoscono in chat e decidono di incontrarsi per iniziare a strimpellare insieme. Da quel momento nascerà il duo Benji e Fede, e il giorno e l'ora del loro primo incontro è diventato famoso a tal punto da dare il titolo anche al loro primo album.

I due in pochissimo tempo soltanto riescono a conquistare un pubblico amplissimo di giovani, e il loro successo va di pari passo con l'aumentare dei followers sui loro profili Instagram, dove al momento soltanto Benji col suo profilo personale conta 1 milione e mezzo di seguaci.

E a proposito della sua vita privata? Sappiamo che il primo vero amore di Benji sia stata Demetra, attrice di Un Medico in Famiglia con la quale il rapporto si è interrotto nel 2018.

Un anno fa, però, Benji ha incontrato Bella Thorne. Tra i due sarebbe stato amore a prima vista, e ad oggi la coppia vanta sicuramente di essere una delle più invidiate tra tutte. La ragazza, inoltre, per Benji avrebbe anche rinunciato al poliamore. Bella, infatti, era solita intrattenere più relazioni contemporaneamente con diversi partner. Da quando sta con Benji, però, ha voluto dedicarsi solo ed esclusivamente a lui.