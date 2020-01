Andrea Iannone: età, altezza, Belen, Giulia De Lellis, carriera

Di Claudia Cabrini sabato 25 gennaio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Andrea Iannone

Nato a Vasto il 9 agosto 1989, Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez ed ora compagno di Giulia De Lellis, è un pilota motociclistico molto famoso e apprezzato in Italia. Nato sotto il segno del Leone, Andrea è alto 170 centimetri e pesa 67 chilogrammi.

Tra le altre curiosità che lo riguardano, sicuramente quella sui suoi tatuaggi. Ne ha più di 8, che vanno dal collo, a sinistra, dove ha scritto Desaparecido, fino alla spalla destra, sulla quale ha tatuato il numero 29. Sulla spalla sinistra, invece, ha tatuato un cuore, e sul gomito sinistro ha un altro tatuaggio che riporta un gioco di cerchi concentrici.

Sul petto, Andrea ha tre tatuaggi: una scritta che recita Credici, ossia Believe, in inglese, il nome della sua ex fidanzata, Belen Rodriguez, e una lunga frase scritta in piccolino. Sulla schiena, Andrea ha riportata la citazione I'll never give up - io non mi arrenderò mai, e infine sia sulle mani che sulle braccia ha tanti piccoli tatuaggi che rievocano l'antico Egitto, ma anche un occhio - simbolo degli Illuminati - e una Piramide, altro simbolo dai più significati.

Della sua vita privata sappiamo davvero molte cose. Andrea è infatti sempre stato appassionato di moto, sin da piccolino. Anche per questo, i fan della Moto GP lo conoscono da sempre. Tuttavia, tra gossip e tv inizia a barcamenarsi soltanto qualche anno fa, quando dopo la sua dolorosa separazione da Stefano De Martino, sarà proprio a lui che Belen Rodriguez deciderà di concedere qualche attenzione. Andrea, amico da sempre di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, avrebbe infatti sempre espresso molto interesse per la bellissima argentina, e con tanta pazienza sarebbe riuscito a conquistarla.

Belen, dal canto suo, ha sempre dichiarato che con lei Andrea abbia avuto davvero molta perseveranza, riuscendo a perdonare i suoi periodi bui senza arrendersi mai e senza smettere di corteggiarla. Quel che sappiamo di certo è che quella tra Belen e Andrea sia stata una storia di pura passione e di amore vero, capace tra le altre cose di regalare ad Andrea un'ondata di popolarità aggiuntiva rispetto al passato. Anche grazie a Belen, di Andrea Iannone iniziano a parlare proprio tutti, anche quelli che la Moto GP non l'avevano mai guardata.

Soltanto l'anno scorso però la storia tra Belen e Andrea si interrompe, probabilmente in serenità e a causa di motivazioni strettamente personali. Sempre Belen ha dichiarato di aver voluto lasciare Andrea perché non avrebbe mai voluto fare un figlio con un altro uomo, ossia con un uomo che non fosse anche il padre del suo primogenito, Santiago.

Ad oggi, Belen è infatti felicemente tornata con il suo ex - ma non più ex - marito Stefano De Martino. Fortunatamente, anche per Andrea Iannone la vita ha sorriso. Ritroviamo anche qui Giulia De Lellis, che dopo aver pubblicato il libro Le corna stanno bene su tutto, nel quale raccontava dei tradimenti subiti dal suo ex Andrea Damante, ha deciso di cedere al romantico corteggiamento del motociclista e di ufficializzare la relazione con lui.

Il rapporto tra Giulia e Andrea, iniziato poco meno di 10 mesi fa, prosegue a gonfie vele. Lei lo segue in giro per il mondo e continua a ripetere di non esser mai stata così tanto felice prima. Le ultime settimane, inoltre, sono state abbastanza difficili per Iannone. L'anti-doping avrebbe infatti aperto un'indagine su di lui, per essere risultato positivo ai test anti-doping fatti prima di una gara. A tal proposito, sempre Giulia ha dichiarato: "Questo è un momento molto difficile per lui. Sono sicura non abbia mai fatto alcun uso di sostanze dopanti, tanto quanto ne è certo lui. Io gli sto semplicemente molto vicino supportandolo ogni giorno affinché possa superare questo difficile momento con la massima serenità. Arriveremo alla verità".