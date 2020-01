Antonio Banderas: film, altezza, moglie, figli

Di Ivan Buratti sabato 25 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Antonio Banderas

Conosciamo meglio Antonio Banderas, attore di fama internazionale, ospite stasera nella terza puntata della stagione di C'è Posta per Te, programma del sabato sera di Maria De Filippi su Canale 5.

Antonio Banderas, all'anagrafe José Antonio Dominguez Banderas, è nato a Malaga (Spagna) il 10 agosto 1960, sotto il segno del Leone. È alto 174 centimetri. Attore, regista, produttore cinematografico e doppiatore, è una delle bandiere spagnole ad Hollywood. Figlio di un commissario di polizia e di una maestra, rinuncia presto alla carriera da calciatore a causa di una frattura al piede e si trasferisce alla fine degli anni '70 a Madrid, dove intraprende l'attività di modello ed attore teatrale. Debutta al cinema con Pedro Almodovar nel 1982 col film Labirinto di passioni e, sempre con lo stesso regista, recita in Matador (1986), La legge del desiderio (1987) e Donne sull'orlo di una crisi di nervi (1988), che gli garantisce la fama internazionale. Torna a recitare con l'istrionico regista anche in La pelle che abito e in Dolor y Gloria, con cui ottiene il premio come miglior attore a Cannes 2019 e la sua prima nomination agli Oscar come miglior attore protagonista. Verso i 30 anni si trasferisce negli Stati Uniti dove, nonostante le prime delusioni, inizia ad ottenere grande visibilità con film del calibro di Philadelphia, Intervista col vampiro, La casa degli Spirit, Desperado, Uno di troppo, Evita, La maschera di Zorro, con cui vince un European Film Awards.

Negli anni 2000 mette a segno il primo film della saga Spy Kids, poi una serie di cocenti delusioni al botteghino come C'era una volta in Messico, Ti va di ballare? e Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni. Nel 2004, tuttavia, presta con grandissimo successo la propria voce al Gatto con gli Stivali nella saga di Shrek, sia nella versione originale che in quella italiana, dal terzo film. Dal 2012 al 2017, inoltre, è testimonial di Mulino Bianco con la gallina Rosita, entrati nell'immaginario collettivo del pubblico televisivo italiano. Nel 2013 è nel cast di Machete Kills e de I mercenari 3.

Per quanto riguarda gli affari di cuore, Antonio Banderas è statosposato dal 1987 al 1995 con l'attrice Ana Leza. Il maggio successivo alla separazione, nel 1996, sposa la collega Melanie Griffith, che gli regala una figlia, Stella. Nel 2014 si separa dalla Griffith, da cui divorzia nel 2015, anno in cui intraprendere una storia con l'olandese Nicole Kimpel, consulente finanziaria di venti anni più giovane. Nel 2017, inoltre, si è sottoposto ad un intervento d'urgenza a seguito di un malore cardiaco, che ha previsto l'inserimento di tre stent per salvaguardare la salute del cuore.