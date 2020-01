Fabio Troiano: chi è, età, fidanzata, lavoro

Di Ivan Buratti sabato 25 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Fabio Troiano

Impariamo a conoscere meglio Fabio Troiano, recentemente finito sotto le luci dei riflettori del gossip per la sua relazione con Eleonora Pedron, ospite oggi della trasmissione Verissimo.

Nato il 10 ottobre 1974 a Torino, sotto il segno della Bilancia, Fabio Troaino è cresciuto a Gragnano, in provincia di Napoli, insieme ai nonni, per scelta dei genitori a causa dei suoi problemi d'asma. Finite le scuole e tornato a Torino, inizia a frequentare i corsi di recitazione del Teatro Stabile. Nel 2000 si diploma e debutta a teatro con opere come La visita dell'uomo grigio e Risveglio di primavera. Presto arriva in televisione, con un ruolo che gli permette di ottenere grande popolarità, soprattutto tra i più piccini: interpreta infatti Genio Abù Zazà ne La Melevisione, trasmissione cult dei primi anni 2000. Nel 2004 vince il Premio Magna Grecia per il ruolo interpretato nel film Dopo mezzanotte, con Giorgio Pasotti e Francesca Inaudi. Tanti altri i film cinematografici che lo vedono coinvolto, tra cui la pellicola campione d'incassi Cado dalle nubi di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone.

Attivo anche come attore di fiction, presta il proprio talento recitativo al servizio di numerose serie tv Rai e Mediaset: tra queste, ricordiamo Le stagioni del cuore, Caterina e le sue figlie, RIS - Delitti imperfetti, Benvenuti a tavola, Squadra Antimafia e Amore pensaci tu. Ma il primo amore non si dimentica, quindi continua a lavorare in teatro: nel 2019, ad esempio, è andato in scena con La camera azzurra per la regia di Serena Sinigaglia. Parallelamente all'attività di attore, intraprende quella da conduttore: nel 2013 è il volto italiano del talent show The Voice, presenta una puntata di Colorado, mentre dal 2015 al 2016 è nel cast di Mistero su Italia 1.

Parlando d'amore, dal 2006 al 2008 Fabio Troiano è stato fidanzato con la collega Violante Placido. A una serie di flirt e pettegolezzi, è seguita poi la storia con Anny Centis, ex modella e funzionaria di banca, durata dal 2014 al 2019. Un amore nato per caso, con un colpo di fulmine che ha spinto la donna a cercare l'attore sui social e a contattarlo dopo il primo incontro. Finita la relazione, Fabio Troiano ha intrapreso dalla scorsa estate una relazione con l'ex Miss Italia Eleonora Pedron.