Federico Balzaretti: moglie, DAZN, calciatore, Roma, altezza

Di Fabio Morasca sabato 25 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Federico Balzaretti.

Federico Balzaretti è un ex calciatore, dirigente sportivo e opinionista calcistico nato a Torino, il 6 dicembre 1981.

Durante la sua carriera agonistica, Balzaretti ha vestito le maglie di Torino, Varese, Siena, Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma. Per quanto riguarda la nazionale italiana, Balzaretti ha vestito la maglia azzurra in 16 occasioni. Nel suo palmares, troviamo un campionato di Serie B vinto con la maglia della Juventus al termine della stagione 2006/07.

Il 12 agosto 2015, attraverso una conferenza stampa, Federico Balzaretti ha comunicato ufficiale il proprio ritiro dal calcio giocato, all'età di 33 anni, a causa di problemi fisici. Balzaretti, successivamente, è entrato a far parte della dirigenza dell'ultima società per la quale ha giocato, la Roma, occupandosi precisamente dei calciatori ceduti in prestito.

Federico Balzaretti è sposato con la ballerina di danza classica Eleonora Abbagnato. La coppia si è sposata il 13 giugno 2011 durante una cerimonia celebratasi nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. Durante un'intervista concessa in coppa a Le Iene, Balzaretti e la Abbagnato hanno dichiarato di aver avuto un colpo di fulmine.

A partire da questa stagione, dopo aver lasciato la Roma dopo 7 anni trascorsi da calciatore e da dirigente, Federico Balzaretti è entrato nel team di DAZN come opinionista, partecipando ai pre-partita e ai post-partita condotti da Diletta Leotta a bordo campo.

Prima di DAZN, Balzaretti ha ricoperto il ruolo di opinionista anche per Premium Calcio ed è stato anche ospite fisso nel programma Il grande match, andato in onda su Rai 1 in occasione dell'ultima edizione dell'Europeo.

Federico Balzaretti ha quattro figli, due avuti dalla sua attuale moglie, Eleonora Abbagnato (Julia, nata nel 2012, e Gabriel, nato nel 2015), e due avuti dalla sua precedente compagna, Jessica Gasparin (Lucrezia, nata nel 2006, e Ginevra Vittoria, nata nel 2008).