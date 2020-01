Giulia Michelini: altezza, sorella, marito, chi è

Di Marcello Filograsso sabato 25 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Giulia Michelini

Sarà una delle ospiti della terza puntata di C'è Posta per Te l'attrice Giulia Michelini, ormai una delle sicurezze della fiction made in Mediaset degli ultimi anni. Conosciamola meglio.

Nata a Roma il 2 giugno del 1985, è figlia di magistrati napoletani. Fa parte di una squadra di ginnastica artistica e mentre frequenta il Liceo Mamiani di Roma viene notata per far parte di Distretto di Polizia nel 2002, ma non è che solo l'inizio di partecipazioni ad altre fiction come Paolo Borsellino, Ris - Delitti imperfetti, Il bosco, Squadra Antimafia e lo spin off Rosy Abate.

Per quanto concerne la vita privata, l'attrice alta 1,60 m ha un figlio, Giulio Cosimo, avuto dalla relazione con il velista Giorgio Cerasuolo, durata sette anni. Partorito all'età di 19 anni, madre e figlio anche loro grandi appassionati di vela. Inoltre, ha avuto una storia della durata di un anno con Giorgio Pasotti, ma si sarebbe interrotta per un flirt di lui con Miriam Leone. Anche la sorella Paola ha recitato nel cast di Squadra Antimafia.

Foto: account Instagram Giulia Michelini