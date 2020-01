Grande Fratello VIP 2020, Pago commenta in lacrime la mancanza di Serena Enardu (VIDEO)

Di Marco Salaris sabato 25 gennaio 2020

Il concorrente sardo si commuove in confessionale: "Non voglio arrivare ai rigori, non voglio perdere questa partita"

Sofferente, con le lacrime agli occhi. E' così che Pago si presenta in confessionale chiamato da Alfonso Signorini che gli mostra alcune Instagram stories pubblicate dall'attuale ex fidanzata del cantante sardo che solo due settimane fa rivedeva nella casa del Grande Fratello VIP.

Serena Enardu vede l'uomo mentre parla e si confessa con Paola di Benedetto e Clizia Incorvaia, spende elogi per le due coinquiline vip e dice: "Menomale che ci sono donne come loro, intelligenti. Non potete capire quanto è difficile vederlo e non poter parlare con lui però non riesco a spegnere la tv". Pochi giorni fa Pago non ha negato il suo desiderio di riavvicinarsi alla donna che ha amato e che tutt'ora ama.

Nel sesto appuntamento in prima serata con il reality show di Canale 5 conferma che ci sono tutte le buone intenzioni per un possibile ritorno di fiamma: "È dura, è difficile. La partita è avanti. Non voglio arrivare ai rigori, non voglio perdere questa partita. Non mi voglio pentire."

Al rientro in casa, Signorini domanda al cantante se il suo desiderio sarebbe stato quello di rivederla in casa, lui risponde immediato: "Sì".