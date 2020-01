Grande Fratello VIP 2020, Licia Nunez sconvolta dal messaggio della fidanzata (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 24 gennaio 2020

Barbara Eboli su Instagram: "Pensavo che quel gesto fosse solo nostro, hai superato il limite" la concorrente: "Non capisco di cosa sta parlando"



E' una Licia Nunez sorpresa, allibita (e non poteva essere altrimenti) per il messaggio pubblicato nella tarda serata di ieri dalla sua fidanzata Barbara Eboli. Parole che non sembrano lasciare spazio a troppe interpretazioni se non quella della fine dei rapporti con l'attrice ora reclusa nella casa del Grande Fratello VIP.

Alfonso Signorini ha portato la concorrente in Mystery room per darle notizia del post scritto su Instagram. Licia legge lentamente riga per riga passando per quel 'gesto' della quale parla Barbara e che pensava venisse condiviso solo con la sua metà. Sgrana gli occhi mentre legge "sei andata oltre" e ancor di più rimane interdetta quando cita il finale del messaggio "Buon percorso".

L'attrice chiede chiarimenti, non comprende il perché del messaggio ma non vuole sentir parlare di una possibile fine dei rapporti da parte della sua fidanzata: "Non penso assolutamente che questo possa essere un post d'addio". Il conduttore cita l'ipotesi che le troppe menzioni di Imma potrebbero aver portato la Eboli a qualche risentimento, ma Licia è ferma nel suo pensiero: per lei non si tratta della fine di una storia:



Non le ho mai mancato di rispetto. Non capisco quale possa essere il gesto della quale lei sta parlando. Nel momento in cui ho parlato di Imma è stato anche per commentare le sue fregnacce perché non si può andare in tv e dire che io sono bugiarda. Non mi aspettavo questo suo messaggio, vorrei avere un confronto con lei.

Barbara è pronta al confronto nella prossima puntata del GFvip?