Grande Fratello VIP 2020, Antonio Zequila risponde a Federico Rossi: "Il commento su Paola di Benedetto? Era un voto di protesta"

Di Marco Salaris venerdì 24 gennaio 2020

Il concorrente risponde al tweet al vetriolo lanciato dal fidanzato di Paola di Benedetto

La calda serata che i gieffini vip hanno trascorso ieri con un infuocato spettacolo (improvvisato) di burlesque, un gioco che sì, ha rapito l'attenzione del web e divertito gran parte degli utenti di twitter che hanno addirittura mandato l'hashtag #GFvip in vetta ai trending topic, ma ha anche lasciato i suoi strasichi.

Nonostante l'atmosfera allegra Antonio Zequila ha fatto parlare per aver lasciato dei commenti che al fidanzato, Federico Rossi, non sono affatto piaciuti come testimoniato da un tweet che è stato letto nella sesta puntata in prima serata condotta da Alfonso Signorini.

Zequila così si è giustificato:



Era un gioco di seduzione dove loro si esibivano. Il mio era un voto di protesta, non di valutazione. Io ho detto che lei ipoteticamente poteva essere la vincitrice. Sarebbe stato più carino vederla in déshabillé, ha fatto un numero più veloce delle altre.

Anche Paola di Benedetto, evidentemente smossa dal nervosismo del suo fidanzato:



Conosco benissimo il mio fidanzato, un commento del genere me lo aspettavo è tipico di lui. Gli vorrei direche siamo qui per giocare e giocare consiste anche nel mettersi al gioco anche sotto questi aspetti. Io sto conoscendo Antonio e voglio tranquillizzarlo e dirgli che non c'è stata nessuna mancanza di rispetto. Ti amo!