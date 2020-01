Sabrina Ghio vs Francesco Chiofalo - Antonella Fiordelisi: scatta la lite social (video)

Il botta e risposta tra Francesco Chiofalo - Antonella Fiordelisi e Sabrina Ghio dopo l'intervista a Rivelo

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, dopo l'intervista di Sabrina Ghio a 'Rivelo', hanno deciso di rispondere a tono su Instagram per far valere le proprie ragioni. Ecco la replica piccata della schermitrice salernitana:

Fiordelisi: "Questa signora nulla ormai parla solo di me. E' un po' ossessionata da me. Non ha altri argomenti di cui parlare. L'unica mercenaria sei tu che sfrutti la mia popolarità per avere un po' di visibilità. L'unica mercenaria sei tu che vivi di luce riflessa da un bel po' di tempo. Non sono arrabbiata. Hai una certa età. Stai avendo forti vampate. Per questa volta ti lascio fare".

Nelle sue Ig Stories, l'ex tenatore ha rincarato la dose dicendo che solitamente non è abituato a parlare male di "una mamma con una bambina. E' una signora piuttosto anziana anche se non sembra perché ti è tirato il viso con il ferro da stiro".

La risposta dell'ex ballerina di 'Amici', sui social, non si è fatta attendere:

"I diretti interessati non hanno perso l’occasione per rispondere, non a tono, bensì in maniera molto maleducata. Mi riferisco a ‘vivi di luce riflessa’, cosa che non ne ho bisogno, non sono una di quelle malate di successo, fama e protagonismo. Ho avuto la mia carriera, tra l’altro anche una bella carriera. Non mi è mai interessato fare gossip e altro. Mi è stato detto che sono una stupida, una vecchia rifatta, tra l’altro non ho mai nascosto le mie punturine e i miei ritocchini. E, poi, da che pulpito. Oltre a queste offese, Francesco ha affermato di non sapere chi fossi. Quando è uscito il problema alla testa di Francesco, io sono stata di un male che voi non avete idea. Io l’ho conosciuto, in alcune serate e a Uomini e Donne. Sono stata molto male per diversi giorni, perché è un ragazzo, perché non si augura a nessuno un’esperienza del genere. Ho pensato talmente a questa cosa che gli ho mandato un messaggio su Instagram. Mi faceva stare male questa cosa. Francesco, oltre ad essere bugiardo e maleducato, è anche un falso. Essendo una ‘vecchia’ sono una di quelle che ama alzare il telefono e chiamare. Dato che non ci conosciamo e non ce ne frega nulla dell’altro, vi auguro buona vita".