Valentina Autiero: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 gennaio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Valentina Autiero del trono over di Uomini e Donne

Valentina Autiero è una delle veterane del trono over di Uomini e Donne. E' entrata nel parterre femminile a 35 anni. Lo scorso 21 dicembre ha festeggiato 40 anni. E' del segno del Sagittario. Vive ad Anzio, una piccola cittadina sul mare vicino Roma.

Tra i suoi corteggiatori, David Scarantino ed Erik Pregnolato.

Ad 'Uomini e Donne Magazine', la donna ha confessato di aver vissuto un grande amore:

"Sì, sei o sette anni fa. E' una persona che mai avrei pensato mi potesse piacere esteticamente, ma mi sono innamorata di lui, sentendolo parlare. La prima volta che l'ho visto, l'ho guardato negli occhi e qualcosa dentro già si era smosso, poi ci siamo sentiti e scritti tanto per telefono prima di stare insieme, perché lui viaggiava molto per lavoro. Il nostro rapporto però è sempre stato segnato dai suoi continui viaggi lavorativi. E' finita perché ogni volta che partiva (e accadeva spessissimo!) stavo troppo male, mi struggevo. Nonostante ciò quando ci siamo lasciati, io lo amavo ancora e non è stata facile superarla".

La dama ha ancora qualche desiderio da realizzare nei prossimi anni:

"Il lavoro va benissimo, la mia famiglia sta bene, di amici ne ho tanti, ma mi manca l'amore. Lo vorrei in una maniera assurda: vorrei una famiglia fatta di me e un'altra persona. Non ho la smania dei figli, ci ho pensato ad averne, ma ho quarant'anni e non voglio farli troppo tardi, quindi mi do altri due o tre anni di tempo. Per me la famiglia può essere formata anche solo da me e da un'altra persona, che però sia presente, mi ascolti, che non mi giudichi".

Il suo profilo Instagram @valentinaautiero.vale conta oltre 100 mila followers.