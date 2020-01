Katia Follesa: età, figlia, marito, malattia

Di Claudia Cabrini venerdì 24 gennaio 2020

Tutto quello che dovete sapere su Katia Follesa

Katia Follesa, nata a Giussano il 12 gennaio 1976, ha 44 anni, ed è una comica, conduttrice televisiva, attrice e conduttrice radiofonica italiana. Quel che forse molti di voi non sapranno è che il suo sia un nome d'arte. All'anagrafe, infatti, si chiamerebbe Katiuscia.

La sua carriera inizia in tv con il programma Zelig, dove la ricorderete nei panni di una corteggiatrice di Uomini e Donne, in coppia con la collega Valeria Graci, alla corte di Claudiano, interpretato nello specifico da Claudio Bisio. Ed è proprio su quel palco che Katia, nel 1999, conoscerà Angelo Pisani, col quale dopo vari tira e molla convive dal 2006. Anche Angelo è un comico e un attore affermato, oltre che parte del duo Pali e Dispari. Katia e Angelo nel 2011 hanno avuto una bimba, la loro splendida Agata.

Tra Katia e il compagno Angelo, nel 2015, è subentrata una fortissima crisi. Anche per questo, i due si sono separati per qualche tempo, senza tuttavia abbandonare il nido coniugale e continuando a fingersi 'fidanzatini', soprattutto per il bene della figlia che all'epoca aveva soltanto quattro anni. Ma tutto è bene quel che finisce bene! Infatti, tra Katia e Angelo due anni dopo sarebbe tornato il sereno, e tra i due il rapporto è ora tornato più solido e felice che mai.

Anche in una lunga intervista a Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo, Katia e Angelo hanno voluto raccontare a cuore aperto dei diverbi di quegli anni. Hanno ammesso che la grande stima reciproca li abbia sempre portati a vivere anche la separazione in modo sereno, e a non riscontrare alcuna difficoltà nel 'nascondere' alla figlia Agata quel che tra loro stava accadendo.

Dopo tanti anni di amore, pare che finalmente Angelo abbia chiesto Katia in moglie. I due si dovrebbero sposare a breve, e i fan della coppia non aspettano altro!

L'unico neo della vita di Katia? La malattia, che scopre di avere ereditato dal padre purtroppo scomparso proprio a causa di una malformazione al cuore. Un giorno, infatti, mentre si trova in macchina, Katia avverte un forte dolore al petto e, ricoverata d'urgenza in ospedale, scopre di essere a sua volta affetta da cardiomiopatia congenita. Anche per questo, Katia è stata recentemente operata al cuore. Per fortuna è andato tutto bene, e al momento la comica sembrerebbe star davvero bene.

Da quel momento, tuttavia, Katia ha deciso di assistere e supportare le persone affette dai suoi stetti problemi. Ha iniziato così di prendere parte al progetto Cor del gruppo ospedaliero San Donato Foundation.