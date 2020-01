Giulia d'Urso e Giulio Raselli: "Staremo insieme il più possibile"

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 gennaio 2020

Giulia d'Urso e Giulio Raselli innamorati ed uniti fuori da Uomini e Donne

Giulia d'Urso e Giulio Raselli, a pochi giorni dalla scelta di Uomini e Donne, sembrano molto affiatati ed innnamorati. Intervistati dal magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5, la neo coppia è desideroso di viversi a pieno questo sentimento puro lontano dalle telecamere:

Giulio: "Da quando siamo solo io e lei sto provando esattamente ciò che mi aspettavo: amore. Ho voglia di stare con Giulia, di vivermela e di scoprire ogni sua sfumatura. Questa storia inizia con la consapevolezza da parte mia che questa scelta non significa “Da adesso ci conosceremo e inizieremo un percorso”, perché un inizio c’è già stato: questo è solo il prosieguo".

Giulia: "Faccio ancora fatica a credere che sia tutto vero. Ora ho tutto quello che ho sempre voluto: stare insieme a lui senza nessuno a impedirci di parlare, ma con il tempo a nostra disposizione per raccontarci senza freni".

I due neo fidanzati sono follemente sicuri del fatto che questa storia possa durare ancora per molto tempo:

Giulio: "Oltre a essere bellissima fuori, lei dentro Io è ancora di più. Giulia mi mette felicità e ha sempre avuto il potere di tranquillizzarmi nonostante i momenti difficili. Riesce a tirare fuori la parte più dolce di me: qualcosa di raro. E quando capita di accorgersene non bisogna lasciarselo sfuggire".

Giulia: "Per me è stato quasi un colpo di fulmine. Ho sempre vissuto qualcosa di magico quando eravamo insieme. Vederlo con me diverso da com'era con chiunque altro mi ha fatta innamorare di quello che potevamo essere insieme e del suo essere così dolce e protettivo".

L'ex tronista e la sua corteggiatrice progettano un futuro assieme e parlano già di convivenza:

Giulio: "Stare insieme il più possibile! Vorrei trascorrere qualche giorno da lei in Puglia e poi mi piacerebbe che venisse da me a Valenza".

Giulia: "Ho le valigie già pronte… Questo programma ti priva della possibilità di fare le piccole cose insieme, quelle stesse cose che poi, andando avanti con il tempo, ti rendi conto essere quelle più importanti. E adesso che ne abbiamo la possibilità, voglio vivermi Giulio appieno".