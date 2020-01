Valerio Scanu: oggi, altezza, età, chi è

Di Marcello Filograsso venerdì 24 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Valerio Scanu

Potrebbe esserci Valerio Scanu dietro l'identità dell'Angelo, uno dei personaggi più convincenti a livello canoro de Il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera di Milly Carlucci su Rai1. Conosciamolo meglio.

Nato a La Maddalena, in Sardegna, il 10 aprile 1990, a 4 anni partecipa a Bravo Bravissimo, lo show per baby talenti di Mike Bongiorno in onda su Rete4, ma è nel 2008 che diventa famoso partecipando ad Amici di Maria De Filippi, classificandosi secondo dietro Alessandra Amoroso. La coppia canta a Sanremo 2010 Per tutte le volte che nella serata dei duetti, il brano che fa trionfare Scanu alla prima partecipazione festivaliera. Nel 2016 Valerio torna all'Ariston con Finalmente piove, scritta da Fabrizio Moro, ma si piazza solo 13esimo. Ha festeggiato nel 2019 il doppio lustro di carriera con l'album Dieci.

Per quanto riguarda la vita privata, il cantante, prossimo ai 30 anni e alto 1,73 m, è molto riservato. In merito al suo orientamento sessuale, Scanu ha scritto nella sua autobiografia Giuro di dire la verità – Dalla A alla Zia Mary:



"Tutti aspettano il mio coming out, ma mi autodiscriminerei. Non ho mai creduto fosse una conditio sine qua non. I giornalisti anziché promuovere il mio lavoro provano a scavare nella mia vita privata, perché forse il gossip fa più gola del progetto artistico. Io penso che scavando nei progetti, si troverebbe di più del privato. Sono anche le tv e i giornali a educare i telespettatori e i lettori".

