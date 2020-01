Grande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez flirta con Clizia Incorvaia: "Vorresti un fidanzato spagnolo?" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 gennaio 2020

Ivan Gonzalez interessato a Clizia Incoravia

Nelle ultime ore, Ivan Gonzalez sta progettando un vero e proprio 'affondo' nei confronti di Clizia Incorvaia per conquistare il suo cuore. Il modello spagnolo ha invitato ufficialmente la coinquilina a raggiungerlo a Madrid per approfondire la conoscenza fuori dalla casa del 'Grande Fratello Vip':

Clizia: "A parte gli scherzi, io ci voglio tornare in Spagna. Io la amo"

Ivan: "Vorresti avere un fidanzato spagnolo?!" Perché mi guardi così (Clizia è apparsa piuttosto imbarazzata, ndb), ti ho fatto una domanda...

Clizia: "Mi piacerebbe avere un fidanzato spagnolo ma per averlo devo andare a vivere in Spagna. Ma dove lo conosco?!

Ivan: "Al Grande Fratello (ridono, ndb), in giro per strada a Roma, a Milano. Può essere ovunque".

Clizia "Era da un po' che non incontravo ragazzi spagnoli a parte te. Non sono mai stata con uomini spagnoli, magari sono come i siciliani"

Ivan: "Se stai con un ragazzo spagnolo, non ti stanchi mai. Io con mia nonna ballo il flamenco".

Il giovane influencer ha deciso, quindi, di giocare a carte scoperte con la bella siciliana. Forse desideroso di sbaragliare la concorrenza (di Paolo Ciavarro?!) e assicurarsi tutte le attenzioni della propria amata. Ivan, da qualche giorno, non ha mai nascosto di essere molto interessato a Clizia che, a suo dire, rappresenterebbe l'idea di donna che vorrebbe al proprio fianco.