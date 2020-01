Eleonora Pedron: figli, età, fidanzati, Instagram, Miss Italia

Di Massimo Galanto sabato 25 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Eleonora Pedron

Eleonora Pedron è una conduttrice e showgirl italiana nata in provincia di Padova, a Camposampiero, il 13 luglio 1982. Tra meno di 6 mesi, dunque, compirà 38 anni. La sua popolarità è legata alla vittoria a Miss Italia nel 2002, dove fu eletta la più bella, battendo nel duello finale la collega Carla Duraturo.

La showgirl è diventata mamma quando era fidanzata con il campione di motociclismo Max Biaggi: Inés Angelica Biaggi è nata nel 2009, mentre Leon Alexandre Biaggi è nato nel 2010. Dopo Biaggi, con il quale la relazione è finita nel 2015, la Pedron ha avuto altri amori 'famosi', da Nicolò De Devitiis de Le Iene a Daniele Conte, fratello del più noto Antonio, allenatore attualmente sulla panchina dell'Inter. Attualmente la Pedron è in love con l'attore Fabio Troiano.

La Pedron, dopo Miss Italia, è stata arruolata da Emilio Fede come meteorina del Tg4. Successivamente ha partecipato a molte trasmissioni televisive, anche come presenza fissa. È il caso di Controcampo su Italia 1 e di Quelli che il calcio, in tempi più recenti, su Rai2. È stata inviata di Fornelli in piazza su Rete 4 ed ha affiancato Roberto Parodi nella seconda edizione di Born to Ride - E ti bastano 2 ruote su Italia 2. Nel 2007 ha preso parte a Notti sul ghiaccio su Rai1 in veste di concorrente, piazzandosi al quinto posto. Nel suo curriculum anche due film, ossia Vita Smeralda e Il Seme della Discordia.