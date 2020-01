Antonello Corigliano: chi è il nuovo corteggiatore di Lucia Bramieri (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 gennaio 2020

Lucia Bramieri, a Pomeriggio 5, presenta il nuovo corteggiatore Antonello Corigliano

Lucia Bramieri, oggi, giovedì 23 gennaio 2020, è stata ospite di Pomeriggio 5 per presentare il suo nuovo corteggiatore. Un aitante ragazzo pugliese più giovane di 18 anni che porta per nome Antonello Corigliano. Negli scorsi giorni, sono uscite delle foto che li ritraevano assieme in maniera molto complice.

I loro sguardi parlano anche quando lui, gentilmente, gli chiude la portiera dell'auto. A far scattare la scintilla, un viaggio in auto, dove lei era il passeggero e lui il suo autista. Tra i due è nata una complicità speciale. Per ore, hanno condiviso pensieri, opinioni, visioni della vita.

L'uomo, dopo questo primo incontro, ha dedicato alla donna un pensiero molto dolce sui social:

"I più l'hanno conosciuta durante il Grande Fratello, altri per la storia infinita del telegatto di Gino Bramieiri.

Ma Lucia non è solo la donna esuberante e stravagante che siete abituati a vedere. Ha vissuto, mentre mi raccontava la sua storia in questi giorni, tante vite in una sola.

Gioie e dolori, quest'ultimi, soprattutto, in silenzio e mai pubblicamente dichiarati.

C'è una cosa che ho apprezzato: lei riesce a scindere il suo personaggio dalla sua persona.

E chi dice che da questo cognome ne ha tratto benefici, beh forse un cognome così l'ha anche limitata e a volte penalizzata.

Felice di aver conosciuto una persona così tanto ma tanto vera".

Ecco, invece, le dichiarazioni durante l'ospitata nel salotto di Barbara d'Urso:

Bramieri: "Lui è restato con me 48 ore. Abbiamo avuto un bel feeling".

Corigliano: "L'ho accompagnata in camera, ho acceso il climatizzatore perché avevo freddo. Ma sono uscito subito. Io sono stato invitato in studio. Ho preferito di fare un collegamento da Bari. Accanto hai una donna con la D maiuscola. Lucia non è solo la persona briosa che vede in tv. E' una bellissima donna. Quello che ci unisce è un feeling mentale. Stiamo a parlare per ore"

Bramieri "Non siamo fidanzati. Ci stiamo conoscendo"

Corigliano: "Per ora è una bella amicizia".