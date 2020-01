Giulia De Lellis e Andrea Iannone: matrimonio vicino?

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 gennaio 2020

Il settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, ha rivelato alcune importanti anticipazioni che riguarda una delle coppie più ammirate degli ultimi mesi ovvero quella formata da Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Come documentato dagli scatti postati dal direttore Riccardo Signoretti, sul suo account ufficiale Instagram, il motociclista ha regalato alla sua dolce metà un prezioso gioiello. Un vero e proprio pegno d'amore in vista di un imminente matrimonio?

La giovane e amatissima influencer, negli ultimi mesi, ha ritrovato la serenità sentimentale accanto al pilota dopo i ripetuti tradimenti di Andrea Damante. I due fidanzati, nel giro di poco tempo, hanno deciso di bruciare le tappe e andare a convivere a Lugano.

Sabato 25 gennaio, l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' sarà nuovamente ospite di 'Verissimo', il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La De Lellis, in esclusiva, rivelerà i nuovi progetti. Che queste novità, tanto attese dai fan, riguardino anche l'amore?!