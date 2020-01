Simonetta De Luca - The Real Housewives di Napoli: chi è?

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 gennaio 2020

Vita privata, curiosità, gossip Simonetta De Luca di The Real Housewives di Napoli

Simonetta De Luca è una delle sei protagoniste di The Real Housewives di Napoli in onda, da stasera, venerdì 24 gennaio 2020, alle 22:20 su Real Time e disponibile in streaming su DPLAY, la piattaforma OTT pay di Discovery Italia.

Simonetta è una psicologa, stilista, networker del benessere. Vive con le sue due figlie Fiammetta (22 anni), Giselle (19). E' molto sicura di sé. Si definisce 'queen' ed una donna da mille sfaccettature. Sportiva, cerca di tenersi sempre in forma con sport dinamici come il pugilato e le arti marziali. I motori sono la seconda passione: le piace sfrecciare in moto e farsi qualche giro in pista con auto veloci. E' divorziata ed ha un compagno con cui sta assieme da 4 anni. Vive a Posillipo.

La versione partenopea, prodotta da FTM Entertainment per Discovery Italia, racconterà le casalinghe più esuberanti, fashion e veraci dei migliori quartieri di Napoli, tra paesaggi mozzafiato, lusso sfrenato, weekend in barca ed eventi esclusivi. Le sei protagoniste della serie non sono “casalinghe” nel senso stretto del termine e sono pronte ad offrire e presentare lo sfarzo delle loro vite, le loro aspirazioni, il glamour, i loro familiari e le dinamiche delle loro relazioni e amicizie.

Nella loro vita, assolutamente fuori dal comune, sono amiche ma rivali per antonomasia. Alcuni punti o situazioni le accomunano, altri le separano in maniera decisa e netta, infatti ognuna di loro ha una determinata personalità e una storia da raccontare.

In ogni episodio ci sarà uno sguardo privilegiato su tutto quello che accade dietro le quinte di una società che è poco incline a farsi vedere e raccontare, in una città che senza cadere nella retorica offre con i suoi contrasti in ogni momento e in ogni angolo spunti unici. Napoli come non si è mai vista in TV, ma anche con degli elementi che appartengono alla “napoletanità” che tutti conoscono: esuberanza, ironia, calore, allegria.