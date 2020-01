Veronica Ursida: Uomini e Donne, Instagram, età, altezza, chi è?

23 gennaio 2020

Curiosità, vita privata, gossip su Veronica Ursida del trono over di Uomini e Donne

Veronica Ursida è una delle protagonista del trono over di Uomini e Donne. All'intero del programma, ha intrapreso una conoscenza approfondita con Armando Incarnato. In passato, ha ricevuto molti apprezzamenti anche da Riccardo Guarnieri, Simone Virdis ed Enzo Capo. E' nata il 16 agosto sotto il segno del Leone.

E' una wedding & event planner. Ha lavorato anche con Enzo Miccio, il re dell'organizzazione dei matrimoni. Si è specializzata anche in flower design.

La donna è mamma di un bambino di 11 anni, con il quale ama viaggiare in tutto il mondo. La corteggiatrice è molto legata alla sua famiglia, specialmente a suo padre, suo esempio di vita. Lo definisce anche un ottimo nonno sui social.

E' anche videomaker e conduttrice per Centro Meteo italiano.

Il proprio account Instagram @veronica.ursida conta oltre 37 mila followers.

Dopo aver chiuso definitivamente ogni tipo di frequentazione con il corteggiatore napoletano, la Ursida sogna di trovare finalmente l'anima gemella nel 2020, e perché no, all'interno della trasmissione di Maria De Filippi come confessato ad 'Uomini e Donne Magazine":

"Mi auguro di riuscire a mostrare il mio sorriso e la mia spensieratezza. […] Ho bisogno di sentirmi serena, di essere abbracciata quando le cose non vanno, di sentirmi protetta. Io sono una romantica, per questo nel 2020 spero di incontrare l’amore della mia vita. Me lo auguro vivamente perché è un mio grande desiderio. Ovviamente spero di trovare una persona che sia in grado di dare serenità e di amare anche mio figlio".