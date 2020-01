Giulia d'Urso e Giulio Raselli: le prime dediche d'amore su Instagram (foto)

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 gennaio 2020

Giulia d'Urso e Giulio Raselli tornano sui social dopo la scelta di Uomini e Donne

A pochi giorni dalla scelta, Giulia d'Urso e Giulio Raselli hanno deciso di trascorrere, lontano dal clamore mediatico, i primi giorni da fidanzati ufficiali. Qualche ora fa, però, i due ex protagonisti di 'Uomini e Donne', hanno deciso di postare le prime foto e dichiarazioni d'amore per ribadire ai fan la veridicità del loro sentimento:

La coppia, appena uscita dal pomeridiano di Canale 5, sembra fare sul serio. Ha, infatti, intenzione, a brevissimo tempo, di andare a convivere sotto lo stesso tetto per recuperare il tempo perduto e viversi la quotidianità a tempo pieno.

L'ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi, a distanza di poche ore, è sicuro della decisione presa lunedì come confessato alla neo compagna durante la prima cena:

"Giulio: "In realtà sono molto dolce con le persone che voglio io. Ci vuole una persona che come te sappia tirarmela fuori. Ho bisogno di quel qualcosa in più che io difficilmente trovo. Hai una forte emotività. Sono convinto che non sei una piagnona. Voglio che tu venga a vivere con me perché sento qualcosa di forte per te. Mi auguro di stare con te sempre perché mi sei mancata. Voglio che sei, e già lo sei, una persona importante nella mia vita".

Su Instagram, i fan hanno avuto modo di osservare una giornata tipo dei propri beniamini. E' nato un vero grande amore?!