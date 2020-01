Simone Montedoro: Don Matteo, malattia, Facebook, film, teatro

Di Fabio Morasca giovedì 23 gennaio 2020

Tutte le curiosità su Simone Montedoro.

Simone Montedoro è un attore romano, 46 anni, diventato popolare grazie all'interpretazione del capitano dei Carabinieri, Giulio Tommasi, nella fiction di Rai 1, Don Matteo, ruolo che ha ricoperto dal 2008 al 2016 e che ha ereditato, di fatto, da Flavio Insinna, il capitano dei Carabinieri di Don Matteo nelle prime cinque stagioni della fiction.

Nella dodicesima stagione di Don Matteo, attualmente in onda sempre su Rai 1, Simone Montedoro sarà una delle guest-star e tornerà, quindi, ad interpretare il ruolo che l'ha reso famoso nel terzo episodio intitolato Ricordati di santificare le feste.

Simone Montedoro, che ha iniziato la propria carriera come attore di fotoromanzi, è attivo come attore anche al cinema e a teatro. Nel suo curriculum, troviamo film come L'odore della notte e Niente può fermarci e altre fiction e serie tv come Distretto di Polizia, Il Commissario Montalbano, Un medico in famiglia, Provaci ancora Prof!, Ho sposato uno sbirro e Sotto copertura. Prossimamente, lo vedremo in onda nella serie di Rai 1, Come una madre, con Vanessa Incontrada.

In tv, Montedoro ha anche partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, ha condotto il PrimaFestival l'anno scorso ed è stato ospite recentemente nello show di Fiorello, Viva Rai Play!.

Per quanto riguarda il teatro, invece, Simone Montedoro ha lavorato per i seguenti spettacoli: No Exit, A chi toccherà stasera, Sopra, Scoppio d'amore e guerra, Se tornassi indietro, Zio Pino, Finché giudice non ci separi, L'uomo ideale e A Capodanno tutti da me.

Nel 2004, all'età di 31 anni, a Simone Montedoro è stato diagnosticato il Linfoma di Hodgkin, un tumore che prende origine nel sistema linfatico. L'attore è riuscito a sconfiggere la malattia.

Per quanto riguarda i social network, Simone Montedoro, su Facebook, l'"Official Fan Club" dell'attore può contare su oltre 27.700 iscritti, mentre su Instagram, il profilo ufficiale dell'attore romano può contare su oltre 91 mila follower.