Uomini e Donne, Gemma chiude con Marcello, Samuel esce con Aurora (e conosce Alessia)

Di Alberto Graziola mercoledì 22 gennaio 2020

Uomini e Donne, puntata 22 gennaio 2020: ecco cosa è successo nella puntata del Trono Over

La puntata di "Uomini e donne" di oggi si è aperta con il filmato della prima uscita tra Gemma e Marcello, da poco arrivato in trasmissione.

"Tu c'hai un carattere forte, però ti arrabbia troppo... Vado a casa felice, ho raggiunto quello che volevo, volevo uscire con te, sei simpatica, attuale, molto intelligente, con un passato di livello, fai parte dei miei gusti, del mio tipo di donna. Ci conosceremo poi meglio. Adesso conosco bene te e poi vediamo che aria tira"

I due si danno un bacio a stampo. Lui dice "Non intendo allargarmi con le conoscenze". Durante la sfilata, Anna racconta che sta uscendo anche lei con Marcello (e, terza conoscenza, Antonella).

Il primo bacio a stampo, però, Marcello l'ha dato ad Anna: "Sarei uscito anche questa sera con Anna, non sono un'esclusiva, Gemma". Al termine della puntata dedicata alla sfilata, Gemma si sfoga in camerino e viene raggiunta da Tina.

"Ero molto contenta, entusiasta. Dopo le batoste che mi prendo, vedere un ragazzo che prende una ragazza e la porta via mi porta speranza verso progetti futuri che stentano ad arrivare. La cosa che mi sento dire da Marcello è "Non devi fare questo, non devi fare quello...". Da Marcello sono rimasta un po' delusa"

In studio, discussione con Tina che ha cercato di smentire (con alcune fotografie) la convinzione di Gemma di mostrare meno anni di quelli che ha. Con l'ingresso del cavaliere, Gemma appare abbastanza fredda:

"E' stata una settimana tiepidina tra di noi... La prima telefonata che c'è stata è stata quella dei rimproveri, dovevo stare più buonina, dare meno importanza alle altre, credere più in me... Essere ripresa come una bimba... io sono me stessa. Non posso cambiare per compiacere"

"Io non ti conosco, è questo il problema. Siamo usciti, ti ho detto che ero uscito prima con Anna e che ho avuto modo di uscire con Antonella. C'è una simpatia, una affezione... non puoi arrabbiarti ogni volta e attaccarle" ribatte lui.

"Quando conosco una persona, i messaggini, queste perdite di tempo... io ci metto entusiasmo e pretendo lo stesso. Un po' di corteggiamento, non un messaggino al giorno. E' triste" si lamenta Gemma, proprio per il mancato entusiasmo da parte dell'uomo.

Gemma si lamenta perché nella foto tra Anna e Marcello, la donna avrebbe taggato il cavaliere e la sua attività. Tina e Gianni criticano la scelta della donna e questa "pubblicità" nelle Stories di Instagram. In negozio di Marcello sono rimasti una mezz'ora, prima di andare a mangiare insieme.

"Sappiamo tutti che i social sono, oggi, mezzo di sponsorizzazione e voi fate gli ingenui con una foto e il tag nella storia su Instagram" lamenta Gianni.

"Sono anni che sei qua dentro e non c'è una cosa che tu abbia mai fatto in malafede. Fai pena! Sei una volpona e vieni qua dentro facendo Cappuccetto Rosso" conferma Tina, poco convinta dalla spiegazione di Marcello e Anna.

Gamma chiude con Marcello, al termine di questo discorso.

Al centro studio si siede Aurora che è uscito con Samuel:

"Siamo usciti ieri sera in un posto vicino a casa. E' stata una serata vera, mi sono lasciato andare in tutto. Abbiamo mangiato, bevuto, ho conosciuto davvero Aurora. Abbiamo fatto tardi, mi ha accompagnati al residence e ci siamo salutati con un bacio bello, appassionato"

Aurora conferma che sono sei anni che non sta con un uomo (tesi a cui Tina non crede) mentre Roberta ammette di avere fatica nel vedere questa nuova coppia.

Samuel accetta di far entrare una donna in studio per conoscerlo. E' Alessia, accolta così da Tina ("Sei parente del Ken Umano?")