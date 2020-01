Federica Lelli: chi è, instagram, età, Ultimo

Di Marco Salaris mercoledì 22 gennaio 2020

Tutte le informazioni e le curiosità su Federica Lelli.

Federica Lelli è originaria di Roma, è nata il 20 gennaio 1998. E' del segno del Capricorno. E' una modella e influencer. Ha frequentato il liceo Les Bourdoonières spostandosi dall'Italia per andare in Francia. Ha vissuto a Nantes.

Ama la musica di Vasco Rossi. Ha un cane di razza labrador. E' appassionata di viaggi, le piace il mare e praticare sport

Ha un profilo Instagram (@federicalelli) che conta 226mila followers ed un profilo facebook che conta più di 4300 amici.

E' molto affettuosa verso la famiglia, per questo al termine degli studi in Francia ha scritto un messaggio di ringraziamento per sua madre: "Devo ringraziare questa esperienza bellissima per avermi cambiato e per avermi aiutato a capire molte cose che in Italia non erano evidenti. Devo ringraziare in particolare mia madre naturale, che ha fatto molti sacrifici per me"

Il suo nome è legato alla storia d'amore con il cantautore Ultimo. La storia è iniziata diversi anni fa. Il cantautore aveva dedicato alla ragazza diversi brani tra cui il pezzo che lo aveva affermato al successo nel Festival di Sanremo 2019 ovvero I tuoi particolari (brano che parla di un amore finito ma pieno di malinconia e mancanze). La loro prima crisi risale ad alcuni mesi dopo il trionfo avuto nel 2018 nella kermesse canora e nella sezione giovani. successivamente (nel luglio 2019) i due sono tornati insieme e a testimoniarlo ci sono gli scatti pubblicati dal settimanale Chi che beccò la coppia abbracciata su di una barca a Capri per una vacanza dal sapore romantico.

A confermarlo fu proprio Ultimo, dal suo profilo instagram pubblico una foto insieme a Federica in una piscina. Il cantante e la ragazza nel gennaio 2020 sembrano vivere nuovamente un momento di difficoltà: in alcuni video pubblicati dalla festa di compleanno per i 22 anni di Federica alcuni hanno notato l'assenza di Ultimo. Secondo la pagina Very Inutil People, Federica Lelli e Ultimo non si seguono più su Instagram. La loro ultima foto insieme risale al 29 ottobre 2019.