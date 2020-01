Grande Fratello Vip 2020, Pago: "Serena Enardu? Vorrei tornare da lei" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 gennaio 2020

Pago pronto a tornare assieme a Serena Enardu dopo il Grande Fratello Vip

Pago, ieri pomeriggio, si è confidato, a lungo, con Paola Di Benedetto. L'argomento è sempre lo stesso: tornare o meno con l'ex fidanzata Serena Enardu dopo la 'prova d'amore' delle scorse settimane? Il cantautore è ancora afflitto dai dubbi:

"Adesso sto pensando a cosa devo fare, vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi".

L'ex Madre Natura ha espresso le proprie convinzioni all'amico: "“Io quando c’è stato il televoto su di lei pensavo che tu avessi bisogno dei tuoi spazi, ma devo ammettere che lei invece aveva gli occhi di una donna innamorata che avrebbe fatto di tutto per riconquistarti".

L'interprete è amareggiato per quello che è accaduto dopo l'avventura di 'Temptation Island Vip':

"Lei ha sbagliato ad arrivare là in una condizione così delicata, colpa mia anche di non averlo capito, ma se avessi saputo non avrei mai rischiato".

Paola, commossa dalle parole di Pago, prova a prende le difese di Serena: "Se una ragazza va a mettersi in una situazione mediatica del genere significa che è davvero confusa e non sa cosa vuole, ma quando è venuta qui si vedeva che era convinta del suo sentimento".

Il cantante si sta chiarendo le idee, forse, anche, grazie a questo allontanamento temporaneo: "Questo infatti mi ha fatto molto piacere però devo essere sicuro io adesso, non voglio avere ripensamenti in futuro".