Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez: "Sonia Pattarino? Non c'era nulla" La frecciatina dell'ex fidanzata

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 gennaio 2020

Ivan Gonzalez torna a parlare della fidanzata Sonia Pattarino all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Ivan Gonzalez, ieri pomeriggio, per la prima volta, è tornato a parlare del suo percorso come tronista di 'Uomini e Donne'. Confrontandosi, a lungo, con Andrea Denver, il modello spagnolo ha confessato, in maniera più o meno diretta, i motivi che l'hanno spinto a non scegliere Natalia Paragoni:

"Nì, perché sapevo un po’ di lei. Come persona non mi piaceva tanto. Lei abitava a Milano… Sì, mi avevano detto qualcosa".

La decisione finale, però, è ricaduta su Sonia Pattarino, con cui è stato assieme per quasi 7 mesi. La relazione si è conclusa lo scorso settembre:

"Ho scelto una brava ragazza, però… Non è giusto prendere una persona in giro, è meglio finirla".

Secondo il modello, però, nei mesi di frequentazione, c'erano stati già molto segnali di 'crisi':

"Si capiva da prima, è andata avanti ma entrambi sapevamo che alla fine non c’era nulla".

Il giovane ha raccontato di un suo viaggio a Bali con una ragazza misteriosa. In molti, subito, hanno pensato che si riferisse all'ex fidanzata che, su Instagram, ha lanciato una non troppo velata frecciatina al gieffino:

"Mi è stato scritto da alcuni di voi, che Ivan sta parlando di me e di un viaggio che abbiamo fatto a Bali. Quel viaggio e quella ragazza di cui parla sempre, non sono io. Ma come vi viene in mente che possa parlare di Sonia?"

In realtà, oggi, parlando con i suoi compagni d'avventura, in giardino, ha specificato che questa vacanza risale a molti anni prima del successo televisivo. Caso chiuso?

