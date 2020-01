Grande Fratello Vip, Licia Nunez: "Imma Battaglia aveva la necessità di vivere la nostra storia sotto i riflettori" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 gennaio 2020

Licia Nunez torna a parlare del suo rapporto con Imma Battaglia al Grande Fratello Vip

Qualche ora fa, Licia Nunez si è lasciata andare a nuove confessioni sulla fine della relazione con Imma Battaglia. L'attrice si è sfogata, a lungo, con Barbara Alberti, interrogandosi sui motivi che hanno portato alla rottura prima dell'arrivo di Eva Grimaldi:

Licia: "Imma mi aveva dato dei segnali ma io non li avevo colti. Più di una volta mi aveva chiesto se era possibile innamorarsi di due persone, ma io ero troppo impegnata con la mia vita per capire cosa ci mi volesse trasmettere. Ma poi un giorno è scoppiata a piangere e lì ho capito che c’era qualcosa che non andava".

L'ex protagonista de 'Le Tre rose di Eva' ha cercato di ristabilire l'ordine dei fatti:

Licia: "Non è proprio così, nella parte iniziale della sua relazione, era indubbiamente ancora innamorata di me. Poi ci siamo staccate del tutto perché Eva non voleva che io e lei ci vedessimo, anche nel semplice rapporto d’affetto. L’amore può terminare e può trasformarsi in amicizia. Dopo 7 anni, non puoi staccare il cordone ombelicale. Ma io, nel pieno rispetto della loro storia cercavo di non chiamare negli orari dove sapevo che stava con lei".

La gieffina, però, non ha alcun rimpianto per gli anni vissuti assieme all'ex fidanzata che sembrano aver segnato profondamente la sua esistenza:

"Abbiamo vissuto un rapporto forte, viscerale. Sicuramente lei mi ha amata. Ha fatto cose importanti per me, però aveva la necessità di vivere la nostra storia sotto i riflettori. È quello che sta facendo con Eva".