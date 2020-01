Gerry Scotti: moglie, figlio, altezza, peso

Di Marcello Filograsso mercoledì 22 gennaio 2020

Conosciamo meglio la vita privata del popolare conduttore di Canale 5.

Attore, politico, speaker radiofonico, ma soprattutto conduttore: Gerry Scotti è il signore del quiz di Canale 5, uno stakanovista del piccolo schermo. Conosciamo meglio il popolare presentatore.

Nato come Virginio Scotti a Miradolo Terme l'8 agosto del 1956, il padre lavora come tipografo al Corriere della Sera, la madre è una casalinga. Si trasferisce a Milano per fare il liceo classico e si iscrive a Giurisprudenza, ma molla a due esami dal conseguimento del titolo.

Nel 1991 ha sposato Patrizia Grosso, separandosi poi nel 2002 e divorziando sette anni dopo.Dalla loro unione il 10 marzo 1992 era nato il figlio Edoardo, che ha lavorato per il dietro le quinte de Lo Show dei Record, uno di tanti programmi condotti da papà Gerry. Proprio al Corriere della Sera il conduttore nel 2009 aveva scritto una lettera rivolta alla Chiesa chiedendo maggiore apertura nei confronti dei divorziati.

Tra il 1987 e il 1992 Gerry Scotti è stato onorevole presso la Camera dei Deputati per il Partito Socialista Italiano, esperienza della quale non parla molto volentieri in quanto avrebbe dichiarato di non aver potuto svolgere la professione di politico al meglio.

Ma Gerry Scotti, alto 1,82 per 110 kg, è ovviamente soprattutto un conduttore: nel suo lunghissimo cv ci sono Deejay Television, Passaparola, Chi vuole essere milionario?, Paperissima, La Corrida, Chi ha incastrato lo zio Gerry?, La stangata, The Money Drop, Caduta Libera, The Wall, Conto alla Rovescia e tantissimi altri. Anche in questa stagione è stato tra i giudici di Tù Sì Que Vales e da mercoledì 22 gennaio torna con Chi vuol essere milionario?.