Adriano Pappalardo: oggi, altezza, figlio, moglie

Di Marcello Filograsso mercoledì 22 gennaio 2020

Conosciamo meglio il cantante noto per la hit degli anni '80 Ricominciamo.

Nelle ultime ore si vocifera che ci sia Adriano Pappalardo dietro il personaggio del Leone, uno dei protagonisti de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci del venerdì sera in predicato di partire l'anno prossimo con una seconda stagione. Conosciamolo meglio.

Nato a Copertino in provincia di Lecce il 25 marzo 1945, si fa notare da giovanissimo esibendosi davanti a Lucio Battisti, che decide di metterlo sotto contratto dopo averlo visto ferirsi alla testa mentre cantava a causa della sua veemente interpretazione.

Nel 1979 è l'anno di Ricominciamo, la sua storica hit e cavallo di battaglia, ma Pappalardo è anche un attore che prende parte a film come Rimini Rimini, A tu per tu e Canone inverso.

Negli ultimi vent'anni è tornato alla ribalta televisiva: nel 2003 partecipa all'Isola dei Famosi di Simona Ventura, che rivede qualche mese dopo al Festival di Sanremo 2004 con il brano Nessun consiglio, che si classifica al 17esimo posto. Nel 2006 invece la storica lite con Antonio Zequila a Domenica In di Mara Venier, che comportò l'allontanamento della conduttrice per alcuni anni dalla Rai (l'attore di fotoromanzi accusò il cantante di avergli insultato la madre).

Per quanto riguarda la vita privata, Pappalardo nel 1972 conosce Lisa Giovagnoli e dal loro amore nel 1976 nasce Laerte, ex marito di Selvaggia Lucarelli. Nel 2010 Lisa e Adriano si sono sposati in Comune, in quanto lei veniva da un precedente matrimonio in chiesa.

Nel 2016, il cantante, alto 1 metro e 75, ha avuto un serio incidente con il deltaplano, del quale è appassionato, fratturandosi diverse costole. Oggi pare sia tra i concorrenti de Il Cantante Mascherato, ma lo scopriremo tra massimo due settimane.