Pamela Anderson si è sposata per la quinta volta: ecco chi è il 74enne nuovo marito

Di Federico_40 martedì 21 gennaio 2020

35 anni dopo il primo flirt, Pamela Anderson e Jon Peters si sono sposati.

Matrimonio a sorpresa per la 52enne Pamela Anderson, da ieri moglie del 74enne Jon Peters, celebre produttore hollywoodiano. I due, come confermato da Peters all'Hollywood Reporter, si sono giurati amore eterno a Malibu.

Pamela e Jon hanno fatto coppia per la prima volta più di 30 anni fa, per poi lasciarsi e ritrovarsi solo negli ultimi mesi. Una 'reunion' taciuta agli occhi del gossip, ed ora esplosa con fragore.

“Ci sono ragazze bellissime dappertutto. Avrei potuto scegliere, ma - per 35 anni - ho voluto solo Pamela", ha confessato in modo assai poco delicato Peters, produttore dell'"A Star Is Born" con Barbra Streisand e dell'ultimo remake con Lady Gaga. "Lei mi rende selvaggio, in senso buono. Lei mi ispira. La proteggo e la tratto come lei merita di essere trattata". Jon, nel corso degli anni, ha prodotto pellicole come Un lupo mannaro americano a Londra, Missing - Scomparso, Flashdance, Il colore viola, Le streghe di Eastwick, Salto nel Buio, Who's That Girl con Madonna, Gorilla nella Nebbia, Rain Man - L'uomo della pioggia, i primi due Batman, Il falò delle vanità, Wild Wild West, Alì e Superman Returns.

Per entrambi si è trattato del quinto matrimonio. Gli ex mariti di Pamela sono il rocker Tommy Lee, con il quale ha avuto due figli, Kid Rock e Rick Salomon, sposato e lasciato per due volte. Negli ultimi anni l'ex bagnina della tv aveva fatto coppia con il calciatore Adil Rami.

Peters, dal canto suo, ha sposato e divorziato da Marie Zampirella, Lesley Ann Warren, Christine Forsyth-Peters e Mindy Peters. Tre i figli e tra i tanti flirt anche una storia d'amore con Barbra Streisand, che incontrò sul set della commedia "Chi te l'ha fatto fare?". Pamela e Jon si sono incontrati per la primissima volta a metà anni '80, nella mitica Playboy Mansion di Hugh Hefner.

“Entrai o vidi questo angioletto seduto al bar. Era Pammy. Aveva 19 anni. Sapevo che sarebbe diventata una grande star", ricorda ora Peters, da ieri suo marito.