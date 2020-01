Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu: "Pago? Non sarà mai come prima ma molto meglio"

Di Sebastiano Cascone martedì 21 gennaio 2020

Serena Enardu, su Instagram, rinnova i propri sentimenti verso Pago

Serena Enardu, oggi pomeriggio, è tornata a parlare dell'ex fidanzato Pago, desiderosa, più che mai, di riprendersi l'uomo con cui ha vissuto una storia importante di quasi 7 anni. Dentro o fuori dalla casa del 'Grande Fratello Vip', l'ex tronista di 'Uomini e Donne', vuole far capire al cantautore di essere profondamente cambiata e di essere pronta ad una nuova vita assieme:

"Io non sono per preconcetti e teorie assolute. Sono estremamente convinta che le persone cambiano, libere, evolute, intelligente. Io sono cambiata tantissimo e spero di migliorare in futuro. Voglio rimettermi in discussione, in gioco, in tutto quello che che fai. Io e Pacifico siamo già cambiati tantissimo. Non penso che si tornerà mai quello che c’era prima. Subito dopo Temptation, quando ci siamo parlati profondamente, abbiamo entrambi ammesso i nostri errori. Allora era troppo presto, ma io ero convinta che fosse tardi…".

Anche la fiamma dei sentimenti sembra essersi riaccesa fortemente:

"Non volevo tornare indietro, come voi credevo che le persone non cambiano. E invece oggi ne ho la certezza. Un po’ perché mi sento cambiata io, un po' perché percepisco lui molto cambiato. Prima era diverso. Era una persona che tutte queste cose non le esternava. Anche i modi che ha tirato fuori dopo il programma sono nuovi modi che ho apprezzato. Io dico che non voglio tornare indietro perché è come se mi fossi innamorata nuovamente di lui. Nemmeno, è come se mi fossi innamorata di una persona nuova…".

L'influencer sarda vuole ripartire dai reciproci errori per impostare una relazione completamente nuova:

"Io volevo mettere davvero fine a quel rapporto. Sicuramente non sarà mai come prima, sarà molto meglio. Sto lottando, abbiamo dei valori, abbiamo sbagliato ma siamo due persone gentili nel valutare quello che è stato. Il perdono ci sta su certe cosse. Nessuno dei due ha fatto cose gravissime. Nessuno dei due è stato sleale. Sono stata brutale, ma non sleale. Ho fatto tutto sotto i suoi occhi. Ma non l’ho mai tradito. Sono stata crudele, questo sì. Ma non l’ho tradito. Ho fatto quello che ho fatto perché mi vedeva, mai l’avrei fatto di nascosto".