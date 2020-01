Pedro Valti: chi è, Amadeus, cipolla, Uomini e Donne, eredità

Di Sebastiano Cascone martedì 21 gennaio 2020

Curiosità su Pedro Valti, il nemico giurato di Amadeus ai tempi de L'Eredità

Pedro Valti, è balzato agli onori della cronaca, per essere stato uno degli storici concorrenti de L'Eredità di Amadeus. L'uomo, ai tempi, fece andare su tutte le furie il conduttore, che lo cacciò dallo studio. E' ricordato, dal pubblico italiano, per la sua celebre risposta 'Per me è la cipolla'.

E' stato, qualche stagione fa, un cavaliere del trono over di 'Uomini e Donne'.

Qualche giorno fa, è ritornato in auge, per aver registrato un video sul proprio account Instagram, in cui si scaglia contro il presentatore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo per le proprie dichiarazioni sulle donne che hanno fatto storcere il naso.

Ecco la risposta di Pedro sui social:

"Amadeus! Cosa mi combini? L’hai fatta grossa eh? Ma ti pare il caso di parlare in questo modo? E noi? Poveri cittadini, utenti Rai che paghiamo il canone? Siamo costretti a subire le tue vaccate! Ma cosa hai nel cervello? La cipolla? Ahiahiahi! Guarda, lo sai cosa ti dico? Lo faccio io un passo indietro. Faccio un passo dietro di te, per darti un calcio nel c..o!. Anche dopo quello che m’hai fatto, perché tu sai a cosa mi riferisco… Che cosa mi hai combinato qualche tempo fa, vero?. Ma presto lo sapranno tutti! Ci vediamo a Sanremo, ragazzo. Per me è la cipolla".