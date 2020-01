Grande Fratello Vip 2020, Rita Rusic e il video della mano galeotta

Di Massimo Galanto martedì 21 gennaio 2020

Le immagini che stanno facendo il giro del web

Dopo 15 giorni di permanenza nella Casa, è arrivato il primo momento 'piccante' del Grande Fratello Vip 2020. Il sito Dagospia, infatti, ha pubblicato poco fa un video nel quale Rita Rusic sembra toccarsi le parti intime. Il sito di Roberto D'Agostino scrive:

Rita Rusic che spesso lamenta una totale assenza di testosterone nella casa del GF, 2 notti fa alle 3.20 si è adagiata nella capsula room (dove erano presenti anche Clizia e Ciavarro) e ha iniziato ad "assecondare" le "richieste" del suo "fiorellino" più segreto! GUARDARE PER CREDERE!

Le immagini, in effetti, sembrano mostrare la produttrice intenta a massaggiarsi, ma non è chiaro con quale intento. Un atto di lecito autoerotismo, magari su sollecitazione di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, o una più pratica attività di sistemazione degli slip, magari per spalmare una pomata?

Mentre il video sta facendo il giro del web (si tratta di una clip estrapolata dalla diretta televisiva, la trovate in apertura di post), il dubbio rimane.

La Rusic, 59 anni, proprio ieri sera ha incontrato Valeria Marini nella Casa. Un duello dai toni civili che, pur non avendo sancito la riappacificazione tra le due donne legate sentimentalmente in passato a Vittorio Cecchi Gori, ha certamente smorzato le tensioni accumulate negli anni scorsi.