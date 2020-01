Ultimo e la fidanzata Federica Lelli non stanno più insieme?

Di Sebastiano Cascone martedì 21 gennaio 2020

Gli indizi che segnerebbero la rottura tra Ultimo e la fidanzata Federica Lelli

E' addio definitivo tra Nicolò Moriconi (in arte Ultimo) e la fidanzata Federica Lelli. Il sempre informato Veryinutilepeople.it. ha indagato sulla spinosa vicenda gossippara per vederci chiaro. Secondo le indiscrezioni, il cantautore romano non si sarebbe presentato al ventiduesimo compleanno dell'ormai ex fidanzata che, si è svolto, qualche giorno fa, in un noto locale della Capitale.

Inoltre, è da qualche mese, che la coppia non pubblica foto assieme sui social. Venti di crisi o voglia di tener privata gli aspetti più intimi della propria relazione?

Infine, i due non si seguirebbero più, da diverse settimane, sui social. Segno di una rottura insanabile?

Come si dice, in questi casi, tre indizi fanno una prova.

Ultimo, lo scorso anno, ha presentato 'I tuoi particolari' al 'Festival di Sanremo', piazzandosi al secondo posto dietro al vincitore Mahmood. Il brano è frutto delle sofferenze amorose dell'interprete con Federica che, tra alti e bassi, è riuscita a stargli accanto per quasi due anni.

Profetiche le parole del cantante sull'amore che risalgono a qualche mese fa:

"Penso che sarà difficile per me avere una vita privata felice. Per come sono fatto, quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le cose importanti della vita privata, a parte l’amicizia che mi terrà sempre in piedi".

Per ora, i diretti interessati hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Silenzio assenso?