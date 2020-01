Uomini e Donne, Giulia d'Urso, Giovanna Abate, Giulio Raselli: le prime parole dopo la scelta (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 gennaio 2020

Le prime parole di Giovanna Abate, Giulia d'Urso e Giulio Raselli dopo la scelta ad Uomini e Donne

Subito dopo la scelta, la redazione di 'Uomini e Donne' ha raccolto le dichiarazioni a caldo di Giulio Raselli e Giulia d'Urso. L'ormai ex tronista del programma di Maria De Filippi è felicissimo della decisione presa dopo mesi di conoscenza in studio. Ecco le loro prime parole nel backstage della trasmissione e postate sulla piattaforma di WittyTv:

"Io credo di non essermi mai sentito così. È un sentimento grandissimo, lo provo e non ho problemi a dirlo anzi, sono solo felice".

L'ex corteggiatrice non vede l'ora di far conoscere il neo ragazzo ai suoi genitori:

"Signora, me lo porto già in Puglia, poi veniamo a trovarvi".

Non è dello stesso stato d'animo, Giovanna Abate, delusa e amareggiata per l'atteggiamento tenuto dal ragazzo:

"Io non mi aspettavo che lui non usasse tatto con me. E' vero che io e lui ci siamo sempre scontrati ed incontrati con il nostro modo un po' crudo. Mi aspettavo da una persona intelligente... L'ho sopravvalutato. Mi aspettavo un trattamento diverso. Non avrei voluto vedere quasi la rabbia nei suoi occhi. Nel volermi sbolognare per andare di là".