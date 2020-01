Giulia Salemi: padre, Marracash, età, Miss Italia

Di Marcello Filograsso martedì 21 gennaio 2020

Conosciamo meglio la ragazza che ha fatto perdere la testa a Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3

La sua popolarità è aumentata quando in occasione della 73esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia aveva sfoggiato sul red carpet un lungo abito rosso dagli spacchi inguinali, che le costò anche parecchie critiche. Conosciamo meglio Giulia Salemi.

Nata a Piacenza l'1 aprile del 1993, Giulia è figlia di padre italiano e madre iraniana, Fariba Tehrani. Da giovane prende parte a diversi concorsi di bellezza locali, fino a partecipare a Miss Italia nel 2014, dove si classifica terza. Successivamente sbarca a Quelli che il calcio, per poi affiancare nel 2015 Simona Ventura in Leyton Orient, programma sul calcio sulla sfortunata emittente albanese Agon Channel. Nello stesso periodo è in gara a Pechino Express con la madre Fariba, formando la coppia delle Persiane.

Il 2016 è l'anno dello scandalo: presentandosi sul tappeto rosso della manifestazione in Laguna con quell'abito osè (creato da Matteo Evandro Manzini) insieme a Dayane Mello la Salemi si ritrova a destare scandalo, un po' come era successo con Belen Rodriguez a Sanremo 2012. A sorpresa viene difesa nientemeno che dall'ereditiera Kim Kardashian.

Stasera la modella di 26 anni parteciperà come ospite a La Pupa e Il Secchione e viceversa su Italia1.





Nel 2017 la popolarità televisiva continua venendo arruolata tra gli opinionisti di Sbandati, il late show sulla tv condotto da Gigi e Ross, ma è l'anno successivo che diventa nuovamente protagonista entrando nella casa del Grande Fratello Vip 3, innamorandosi dell'ex tronista Francesco Monte, con il quale ha una storia durata qualche mese. Nel 2016 aveva avuto un flirt con il rapper Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, ora fidanzato con Elodie.

Foto: account Instagram Giulia Salemi