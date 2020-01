Riccardo Scamarcio: chi è, instagram, film, fidanzata

Di Marco Salaris lunedì 20 gennaio 2020

Tutte le curiosità su Riccardo Scamarcio: dal cinema alla vita sentimentale

Riccardo Scamarcio è un celebre attore e produttore cinematografico.

E' nato a Trani il 13 novembre 1979, ha 40 anni, è del segno dello scorpione. Figlio della pittrice Irene Petrafesa e del rappresentante di alimenti Emilio Scamarcio.

Fino ai 18 anni ha vissuto ad Andria. I suoi primi passi nel mondo del cinema arrivano nel 2001 quando, dopo aver studiato al centro sperimentale di Cinematografia nella capitale, prende parte al cast della seconda stagione della miniserie Ama il tuo nemico e della serie tv Compagni di scuola, entrambi trasmessi da Rai 2.

La sua prima volta in un film arriva nel 2003 all'interno del film La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, il suo volto viene notato da altri registi ed il primo ruolo recitato gli viene affidato da Lucio Pellegrini, regista di Ora o mai più nello stesso anno. Diventa protagonista della pellicola Prova a volare di Lorenzo Cicconi Masi, ma è il 2004 l'anno della svolta quando, grazie a Tre metri sopra il cielo, Riccardo Scamarcio diventa uno degli attori più richiamati del panorama cinematografico.

Da quel momento viene chiamato per recitare in film altrettanto importanti. Giusto per citarne alcuni: Romanzo Criminale, Manuale d'amore, Mio fratello è figlio unico, Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, To rome with love di Woody Allen, Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto e tanti altri.

Nella sua carriera anche cortometraggi, produzioni proprie e partecipazioni in clip musicali come Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, Meraviglioso dei Negramaro, Dove cadono i fulmini di Erica Mou e Drammaturgia de Le Vibrazioni.

Nel 2006 conosce l'attrice Valeria Golino, con la quale rimarrà fidanzato per ben 10 anni fino al 2016. In un'intervista concessa ad F nell'ottobre 2018 la donna parlò della fine della relazione come una delusione cocente: "La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita. D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze. Se vuoi bene a una persona, poi ti riconcili. Abbiamo passato anni bellissimi insieme e le rispettive famiglie fanno parte della nostra vita. Noi non solo non ci portiamo rancore, ma abbiamo addirittura fatto un film"

Mentre Scamarcio a Vanity Fair qualche settimana prima qualificò la fine della storia come una 'sconfitta'. "E' una cosa estremamente dolorosa dalla quale non sono ancora guarito. Le persone smettono di vedersi ma la storia continua anche senza di loro".

L'attore è stato chiamato in causa per la fine del matrimonio tra Clizia Incorvaia, concorrente del Grande Fratello VIP ed ex fidanzata del leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. Scamarcio infatti è stato testimone di nozze per la coppia, il cantante ha accusato la donna di averlo tradito con l'attore.