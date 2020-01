Grande Fratello Vip, opinionista contro Wanda Nara: "Non capisco una mazza di quello che dice"

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 gennaio 2020

L'opinione di Karina Cascella su Wanda Nara opinionista del Grande Fratello Vip

Karina Cascella, ieri pomeriggio, ha risposto alle tante domande dei suoi followers, su Instagram. L'opinionista di 'Pomeriggio 5' e 'Live non è la d'Urso' ha fugato la curiosità di un utente "Al Grande Fratello come opinionista dovevamo mettere te!". La tagliente risposta dell'influencer non si è fatta attendere:

"Sono assolutamente d’accordo con te. Anche perché io vi giuro che non capisco una mazza di quello che dice Wanda… Non è tempestiva, incisiva, e quando quell'unica volta interviene, non si capisce cosa abbia detto".

Karina, inoltre, ha espresso chiaramente il proprio pensiero su Giulia De Lellis:

"Vince perché ha qualcosa da dire più delle altre. L'anima bella. Non è disposta a tutto, resta legata ai suoi affetti e non cambia anche se il mondo attorno ruota e va veloce, lei resta così, come sempre è stata".



