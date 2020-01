Franco Oppini: "Mio figlio Francesco è il frutto di due genitori molto attenti"

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 gennaio 2020

Franco Oppini orgoglioso del figlio Francesco, nato dal matrimonio con Alba Parietti

Franco Oppini, ospite, oggi, lunedì 20 gennaio 2020, di 'Storie italiane' di Eleonora Daniele, ha raccontato i retroscena inediti del chiarimento con Alba Parietti, con cui, si è scontrato qualche mese fa, per via di alcune dichiarazioni che non sono piaciute affatto all'ex moglie. Sono arrivate le scuse pubbliche:

"Abbiamo chiarito. Ci siamo incontrati a livello pubblico anche in altre trasmissioni (Live Non è la d'Urso, ndb). Io era in tournèe a teatro. Non ho Facebook. La polemica è nata sui social, io non ne sapevo nulla".

L'attore si è particolarmente emozionato nel vedere un video collage di tutte le foto più belle del figlio Francesco:

"Sta benissimo. Vende automobili, fa il cronista sportivo. E' tifoso della Juventus. E' un bravissimo ragazzo nonostante i genitori (ride, ndb) Francesco è il frutto di due genitori molto attenti. Mi sono risposato con Ada. Mio figlio ha un rapporto straordinario con lei. Ogni tanto la chiamo per sapere quello che accade al suo segno zodiacale. Ci vediamo spessissimo".

Oppini è sposato, da diversi anni, con Ada Alberti, astrologa di 'Mattino 5' e 'Pomeriggio 5'. Il matrimonio prosegue a gonfie vele e non conosce segni di crisi:

"Straordinariamente. Siamo sposati ormai da 18 anni. Come vuoi che vada? Con una che sa tutto, che sa quello che fai. Fa l'astrologa. Anzi devo stare molto attento. Io sono Acquario ascendente Capricorno".