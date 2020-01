Valeria Marini: oggi, peso, altezza, età, figli

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 gennaio 2020

Curiosità, vita, privata Valeria Marini

Valeria Marini (nome completo Valeria Virginia Laura Marini) è nata a Roma il 14 maggio 1967 sotto il segno del Toro. Ha 52 anni. E' una showgirl, attrice, cantante, imprenditrice italiana.

E' alta 178 e pesa 69 kg. Le sue misure sono 98 - 62 - 98.

Ha due fratelli, Claudia e Fabio. Ha una nipote di nome Marta.

Il suo profilo Instagram @valeriamarini è seguita da oltre 927 mila followers.

Attualmente è fidanzata con Gianluigi Martino che ha presentato ufficialmente, al pubblico italiano, a 'Vieni da me' di Caterina Balivo. Per anni, è stata legata a Vittorio Cecchi Gori. Ha avuto una storia anche con Patrick Baldassari, lasciato durante la partecipazione alla prima edizione di 'Temptation Island Vip'. Gli ex fidanzati, ad oggi, però, hanno recuperato un buon rapporto d'amicizia.

Le cronache gossippare narrano di un suo flirt, da giovanissima, con Jovanotti.

E' stata sposata con Giovanni Cottone. Il matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota.

Non ha figli.

E' legatissima a sua mamma Gianna Orrù.

Ha una passione per i gatti. La sua SexyStar è una dolcissima gattina persiana chinchilla (due chili e occhi azzurri)

Questa estate, ha inciso un singolo tormentone, che porta per titolo 'Me gusta'.

Ha lanciato una linea di lingerie, Seduzioni Diamonds.

Da bambina, sognava di diventare veterinaria.

E' stata la primadonna del Bagaglino.

Sul lato B ha un tatuaggio a forma di bocca rossa, a simboleggiare un bacio.

Ha coniato il saluto Baci stellari.

Il suo mito di sempre è Marilyn Monroe.

Il padre l'ha sempre chiamata Lolly.