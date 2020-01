Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia: "Francesco Sarcina mi ha destabilizzata" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 gennaio 2020

Il primo incontro tra Clizia Incorvaia del Grande Fratello Vip

Nuove confessioni di Clizia Incorvaia sul matrimonio con Francesco Sarcina durante la permanenza nella casa del 'Grande Fratello Vip'. L'influencer siciliana ha raccontato come il leader de Le Vibrazioni è riuscito a conquistarla:

"Sono stata trattata come una principessa dal pirata. Quando stavamo assieme, lui mi ha detto: 'Ti amo'. Io pensavo di farmi un'avventura con il rocker. Ho pensato: 'La situazione mi stava sfuggendo di mano'. Lui mi ha destabilizzata. Ci ha messo tutto, mi sono fatta prendere dal suo modo. Non avevo ancora ceduto sentimentalmente. Un mese dopo, mi sono innamorata anche io. Era pazzesco. Messaggi bellissimi. Mi apriva la portiera dell'auto. E' venuto subito con me in Sicilia per conoscere i genitori. Mi ha chiesto di andare a convivere dopo un mese. Non ho mai avuto uomini così. Lui mi ha conquistata, mi ricordo che per ben due anni mi ha mandato ogni mese un messaggio per chiedermi come stavo, come la goccia che scava la pietra".

Ha, inoltre, aggiunto:

"Prima non mi piaceva per niente, io ho sempre sognato il principe, lui era distante dall'idea della persona che volevo".

La gieffina ha ricordato, confidandosi con Antonella Elia e Licia Nunez, della prima uscita:

"Mi ricordo che la prima volta che siamo usciti insieme si è presentato con una macchina d’epoca e mi portò a giocare al bowling, presentandomi suo figlio, lì ho capito che dietro quella corazza e l’immagine rock c’era in realtà una persona molto umana".