Serena Enardu: età, sorella, Pago, figli

Di Marcello Filograsso lunedì 20 gennaio 2020

Conosciamo meglio l'ex volto di Uomini e Donne, che ha all'attivo addirittura una partecipazione nel film Zoolander 2 con Ben Stiller e Owen Wilson.

In queste settimane è tornato alla ribalta il nome di Serena Enardu, in quanto si tratta dell'ex fidanzata di Pago, attualmente recluso al Grande Fratello Vip 4, con il quale sta cercando di riallacciare il rapporto dopo la burrascosa separazione avvenuta nel corso di Temptation Island Vip 2. Ma andiamo con ordine e conosciamola meglio.

Serena vede la luce a Quartu Sant’Elena il 19 luglio 1976, in provincia di Cagliari. Ha una gemella che si chiama Elga e un fratello di 6 anni più grande, Gianfranco. Dopo il diploma in Ragioneria ha cercato sin da subito una sua indipendenza economica. Per qualche anno ha lavorato in un centro di telefonia aprendone in seguito uno di sua proprietà, il tutto mentre iniziava a inseguire la carriera in tv.

Nel 2007 il grande passo, con la conquista del trono di Uomini e Donne: Serena si interessa a Giovanni Conversano, che decide di non scegliere abbandonando il percorso da tronista a causa delle segnalazioni arrivate in redazione sul suo conto. Tempo qualche giorno e Giovanni conquista il trono, come fece il primo Costantino. Serena retrocede a corteggiatrice, si scelgono fuori dal piccolo schermo e stanno insieme due anni.

Elga tuttavia abbandona gli studi Elios ma non la tv: nel 2011 affianca l'inviato sardo Cristian Cocco a Striscia la Notizia con la sorella Elga, ritagliandosi entrambe una particina addirittura nel film Zoolander 2 con Owen Wilson e Ben Stiller. Nel frattempo ha anche un figlio, Tommaso, oggi 14enne.

Nel 2019 Serena Enardu partecipa a Temptation Island Vip 2 con il fidanzato Pago. I due escono dal programma separati a causa della gelosia di lui verso il corteggiatore Alessandro Graziani. L'ex tronista, oggi 44enne, ha cercato di riprenderselo mentre è concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Foto: account Instagram Serena Enardu