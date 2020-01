Grande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez bacia Antonella Elia (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 19 gennaio 2020

Ivan Gonzalez bacia Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip ma Clizia Incorvaia è il suo prototipo di donna

La scorsa notte, Ivan Gonzalez, protagonista della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip 2020', si è lasciato andare, con Barbara Alberti ad alcune considerazioni personali sulle donne della casa. Il modello spagnolo ha espresso la propria preferenza su una delle due ragazze più corteggiate della casa:

"Paola e Clizia, sono diverse ma due belle ragazze, anche se mi piace di più Clizia, la vedo più il mio prototipo, ha una parte divertente e solare, mi trasmette tanto".

La scrittrice, nel corso della chiacchierata, ha voluto conoscere anche un parere estetico dell'ex tronista di 'Uomini e Donne' spagnolo su Adriana Volpe:

"La trovo una signora seducente da morire ma la vedo come una sorella, come Carlotta, anche se lei credo che sia meno forte, è molto fragile e questo percorso potrebbe essere molto difficile per lei".

L'influencer iberico, inoltre, nel corso dei giorni, è riuscito ad instaurare un bel rapporto anche con Licia Nunez e Rita Rusic che l'hanno piacevolmente colpito anche dal punto di vista fisico:

"La vedo come una donna molto affascinante ma allo stesso modo anche Licia".

Nel corso della festa, in salsa ispanica, Ivan è corso a baciare sulla bocca Antonella Elia suscitando l'ilarità di tutti i compagni d'avventura.

Ivan: "Ti sei fatta rossa"

Elia: "Viva la Spagna"